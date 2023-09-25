«Очередные вбросы и фейки врага»: в Крыму опровергли сообщения об эвакуации

В Крыму назвали фейком «приказ» об эвакуации с полуострова Фото: Юлия МАРКИНА

Никакого приказа об эвакуации из Крыма не существует, это очередной вброс врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

В одном из Telegram-каналов выложили пост, в котором говорится о якобы планируемой эвакуации из Крыма.

– Очередные вбросы и фейки врага. Ничего нового, – подчеркнул Крючков.

Советник призвал жителей доверять только официальной. Людям, которых добавили в неизвестный чат, Крючков посоветовал отписаться.

– Соблюдаем информационную гигиену, – заключил он.