Затеял драку и попытался отобрать оружие: в Крыму пьяный мужчина напал на полицейского

Пьяный крымчанин напал на полицейского и попытался отобрать оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноперекопске пьяный местный житель напал на полицейского и попытался отобрать у него табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина заявила, что ее пьяный бывший муж пытается выбить входную дверь и ворваться в квартиру. На место прибыл старший участковый. На лестничной клетке правоохранитель застал нетрезвого мужчину.

Полицейский призвал дебошира к порядку. Однако нарушитель при свидетелях публично оскорбил участкового. Более того, злоумышленник затеял драку и попытался завладеть табельным оружием.

– Противоправные действия мужчины были пресечены. Собранные полицейскими материалы переданы в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения, – говорится в сообщении.