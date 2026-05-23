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НовостиОбщество23 мая 2026 2:47

Погода на 23 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму май

В Крыму май

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

23 мая на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 21...23°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+20°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +18°...+20°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +18°…+22°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +19°...+24°, южный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18°… +19°, южный ветер 2- 4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +19°…+23°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24°… +26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +19°…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +13 …+19°, в Азовском +19°.