Погода на 23 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
23 мая на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 21...23°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+20°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +18°...+20°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +18°…+22°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +19°...+24°, южный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +18°… +19°, южный ветер 2- 4 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +19°…+23°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24°… +26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Бахчисарае +19°…+21°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +13 …+19°, в Азовском +19°.