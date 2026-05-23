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НовостиОбщество23 мая 2026 7:17

В Ялтинском заповеднике зацвело вызывающее ожоги растение

Ясенец голостолбиковый просят обходить десятой дорогой
Юлия МАРКИНА
Купина неопалимая оставляет ожоги за счет содержащегося в ней эфирного масла. Фото: Андрей Чумаченко/ФГБУ "Заповедный Крым"

Купина неопалимая оставляет ожоги за счет содержащегося в ней эфирного масла. Фото: Андрей Чумаченко/ФГБУ "Заповедный Крым"

На маршрутах Ялтинского заповедника зацвел ясенец голостолбиковый, который в народе известен как купина неопалимая. Об этом предупредили в ФГБУ «Заповедный Крым». Растение легко заметить среди травы, но лучше обойти его стороной.

- Мы настоятельно просим: не трогайте его, не подходите слишком близко, и предупредите детей, чтобы они не пытались сорвать и понюхать цветок, - предупредили в дирекции заповедников.

Растение содержит эфирное масло, которое вызывает химические ожоги кожи и слизистых. При этом проявиться они могут не сразу, а следы остаются надолго.

Особенно опасна купина неопалимая в жару, так как на солнце выделение масла в ней усиливается.