Поезда "Таврия" 23 мая будут следовать без остановки в Джанкое Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки и высадки пассажиров 23 мая. Как сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезда будут следовать без остановки.

- Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд, - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 часов утра с опозданием следуют три поезда «Таврия» сообщением из Крыма: №174 Евпатория – Москва, №092 Севастополь – Москва и №098 Симферополь – Москва. Время задержки в пути составляет три часа.