В Крыму из грязевого плена освободили машину с туристами

Автомобиль вытащили при помощи лебедки. Фото: ГУ МЧС по РК.

В Крыму сотрудники МЧС помогли туристам, машина которых застряла в грязи. После обильных дождей в Белогорском районе их «Нива» не смогла выбраться из леса в районе сел Ворон и Земляничное. Туристы сбились с пути и застряли в колее.

- Спасатели эвакуировали автомобиль при помощи такелажного оборудования и механической лебедки, - сообщили в ГУ МЧС по РК.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Фото: ГУ МЧС по РК

Медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.

В МЧС Крыма рекомендуют заранее изучать маршрут и не выезжать в лес и горы при плохой погоде.