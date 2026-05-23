В Крыму из грязевого плена освободили машину с туристами

В Крыму сотрудники МЧС помогли туристам, машина которых застряла в грязи. После обильных дождей в Белогорском районе их «Нива» не смогла выбраться из леса в районе сел Ворон и Земляничное. Туристы сбились с пути и застряли в колее.
- Спасатели эвакуировали автомобиль при помощи такелажного оборудования и механической лебедки, - сообщили в ГУ МЧС по РК.
Медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.
В МЧС Крыма рекомендуют заранее изучать маршрут и не выезжать в лес и горы при плохой погоде.