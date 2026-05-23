Подростка, получившего тяжелые травмы из-за обрушения балкона в Севастополе, доставили в Москву

После обрушения балкона в школе СК завел уголовное дело. Скриншот из видео СК РФ

Подростка, который получил самые тяжелые травмы при обрушении балкона школы №13 в Севастополе на реанимобиле доставили в Москву. Помощь ему оказывают специалисты Российской детской клинической больницы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Второй юноша, по его словам, вместе с мамой и медиком отправится в Москву поездом сегодня.

- Характер травм это позволяет. Он также будет лечиться в РДКБ, - сообщил Развожаев.

Всего в детском комплексе, по его словам, остаются шестеро детей, пострадавших из-за ЧП в школе. Из них двое — парень и девушка — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести. Двоих школьников выписали накануне.

Напомним, по факту обрушения балкона в севастопольской школе №13 возбуждено уголовное дело.