Из горящего коттеджа в Армянске спасли трех человек

Пожарным пришлось вручную взламывать двери горящего гаража. Фото: ГУ МЧС по РК

Из горящего коттеджа в Армянске спасти трех человек. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, ночью в гараже, расположенном на первом этаже здания по улице Перекопской, произошло короткое замыкание в электрощитовой. Хозяева дома, пытаясь спасти автомобиль, сами оказались в огненной западне.

- В густом дыму были слышны крики людей. Не теряя ни секунды, звено газодымозащитной службы вошло внутрь и обнаружило хозяйку дома с родственниками. Их немедленно вывели на свежий воздух, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Однако, замок гаража заклинило, и сотрудникам МЧС пришлось взломать двери вручную. Машину удалось вовремя выкатить на улицу.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.