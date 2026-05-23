В Севастополе громко: флот проводит профилактические мероприятия

Севастопольцев предупредили о работе флота Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В связи с этим, по его словам, в городе слышны неоднократные взрывы.

Ориентировочно работы будут продолжаться до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.

Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, уточнил губернатор города-героя.