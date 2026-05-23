ДТП произошло на улице Генерала Острякова. Фото: полиция Севастополя

В Севастополе в ДТП пострадал 20-летний байкер. Как сообщили в полиции города-героя, дорожная авария произошла в районе дома № 52 на проспекте Генерала Острякова. 49-летний водитель автомобиля Volkswagen при развороте налево из крайней правой полосы не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki, который двигался попутно в левом ряду.

- В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и доставлен в больницу. - сообщили в полиции.

Избежать серьезных травм мотоциклисту помогла защитная экипировка и шлем. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.