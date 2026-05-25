Погода на 25 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
25 мая на полуострове комфортно.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днем 23…25°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 22...24°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+23°, западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +18°...+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +20°…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Керчи +19°...+23°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +19°… +21°, восточный ветер 2- 4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +19°…+22°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +24°… +26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +19°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
Температура воды в Черном море +15 …+19°, в Азовском +18°.