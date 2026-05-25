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НовостиОбщество25 мая 2026 2:44

Погода на 25 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Евпатория

Евпатория

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

25 мая на полуострове комфортно.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днем 23…25°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Тепло 22...24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+23°, западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +18°...+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +20°…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +19°...+23°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +19°… +21°, восточный ветер 2- 4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +19°…+22°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +24°… +26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +19°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +15 …+19°, в Азовском +18°.