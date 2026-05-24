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НовостиОбщество24 мая 2026 4:37

Крымский мост перекрывали на три часа

Движение по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов 24 мая
Алексей ЕЛАГИН
Движение по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов 24 мая

Движение по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов 24 мая

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 24 мая, движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 4.10. Людей, которые находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 7.12 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.