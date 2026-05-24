Крымский мост перекрывали на три часа

Движение по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов 24 мая Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 24 мая, движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 4.10. Людей, которые находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 7.12 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.