Американцы мечтают о встрече президентов России и США в Крыму Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Американские туристы, которые посещают Ливадийский дворец в Ялте, мечтают о новой встрече президентов США и России по примеру встречи Иосифа Сталина и Франклина Рузвельта в 1945 году. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Постпред напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа о Крыме, сделанном в декабре 2025 года. Американский лидер назвал полуостров огромным и очень красивым. Трамп также отмечал, что крымчане хотели жить в России. По словам Мурадова, американский президент знает, что на ЮБК проходила встреча лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

«И вот когда к нам приезжают американцы и мы показываем им наш Ливадийский дворец, они мечтательно говорят, что здесь наши президенты, может быть, еще встретятся. Мы тоже им также мечтательно отвечаем, что было бы здорово», – сказал Мурадов агентству ТАСС.