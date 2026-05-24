Два поезда из Крыма задерживаются из-за ограничений на мосту

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

По состоянию на 15.00 воскресенья, 24 мая, из-за ограничения движения по Крымскому мосту задерживаются два поезда, направляющиеся со стороны полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Один поезд направляется из Евпатории в Москву. Он опаздывает на 2,5 часа. Второй поезд выехал из Севастополя в Москву. Он задерживается на 1,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться», – говорится в сообщении.

В настоящее время станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров. Ограничения будут действовать до специального объявления. Поезда следуют мимо Джанкоя.