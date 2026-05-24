Южная транспортная прокуратура контролирует задержки поездов в Крым

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15.00 воскресенья, 24 мая, из-за ограничения движения по Крымскому мосту задерживаются два поезда, направляющиеся со стороны полуострова. Один поезд едет из Евпатории в Москву. Он опаздывает на 2,5 часа. Второй поезд выехал из Севастополя в Москву. Он задерживается на 1,5 часа.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров», – говорится в сообщении.

В прокуратуре заверили, что в случае нарушений будут приняты меры реагирования.