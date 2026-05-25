Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений, где цены на летний отдых выросли сильнее всего

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Черноморское, Саки и Алушта значатся в рейтинге локаций, где сильно подскочила стоимость проживания в отелях и гостевых домах в июне, июле и августе 2026.
«На первом месте кубанский курорт Джемете, на втором месте волжский курорт Дубовка, на третьем Черноморское в Крыму», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные, назвали места для отдыха, где средняя стоимость ночи резко выросла по сравнению с летом 2025.
Топ-10 самых популярных направлений с резким ростом стоимости проживания летом 2026(средняя стоимость ночи в рублях):
Джемете, 4492;
Дубовка, 5299;
Черноморское, 5581;
Саки, 4735;
Майкоп, 8395;
Алушта, 6279;
Новомихайловский, 7616;
Лермонтово, 6938;
Горячий Ключ, 3920;
Пересыпь (Краснодарский край), 5470.