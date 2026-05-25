Станция Джанкой будет закрыта для посадки и высадки пассажиров 25 мая

Поезда в Крыму следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 25 мая, станция Джанкой будет недоступна для посадки и высадки пассажиров, объявил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Поезда проследуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Ограничения продлятся до специального объявления.

«Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — сообщает перевозчик.

Также пассажиры могут самостоятельно доехать до станции Урожайной или следующих после Джанкоя, прибыв за 30 минут до отправления поезда.

Глава администрации Джанкоя также предупредил, что 25 мая часть городских автобусов не будут работать на маршрутах.