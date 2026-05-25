Экс-глава Евпатории Юрьев анонсировал свое возвращение в крымскую политику

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Экс-глава администрации Евпатории Александр Юрьев анонсировал свое возвращение в крымскую политику. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Юрьев рассказал, что сейчас его здоровье не в лучшем состоянии. Он сбросил 30 килограммов. Идти работать на муниципальную службу и в другие государственные структуры бывший глава евпаторийской администрации сейчас не собирается.

«Спокойствие, лечение и диета – вот что мне сейчас действительно необходимо», – пояснил Юрьев.

Он добавил, что по-прежнему остается в команде главы Крыма Сергея Аксенова.

«Через пару месяцев после восстановления вернусь на просторы крымской политики и может уже в другом качестве», – сообщил Юрьев.