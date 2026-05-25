В Алуште горел частный дом: погиб один человек

Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В понедельник, 25 мая, в Алуште горел частный дом, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Пожар начался еще в воскресенье, 24 мая. В поселке Семидворье загорелся второй этаж частного дома. На место прибыли пожарные. Они ликвидировали открытое горение в 22.00. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Смертельный пожар в Алуште

«На территории частного домовладения огнем уничтожен 2 и 3 этаж дома из деревянных перекрытий», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что полностью ликвидировать пожар удалось в 12.36. При разборе конструкций обнаружили тело погибшего. Причина пожара выясняется. На месте происшествия работали 13 единиц техники и 31 человек.