Двух пострадавших от обрушения балкона в Севастополе выписали из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 26 мая, двух подростков, пострадавших в результате обрушения балкона в Севастополе, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Юношу и девушку, которые проходили лечение на детском комплексе после обрушения балкона в школе № 13, сегодня выписали из больницы», – написал он.

Севастопольский губернатор сообщил, что сейчас в больнице остаются четверо подростков. Глава города-героя добавил, что еще двое молодых людей проходят лечение в Российской детской клинической больнице.