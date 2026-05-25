Фанат ХК «Сибирь» из Новосибирска пожелал команде побед с вершины Эльбруса

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Житель Новосибирска выразил поддержку ХК «Сибирь», находясь на вершине Эльбруса.

Константин Нехорошков недавно вернулся с Кавказа, где 10 мая поднялся на вершину Эльбруса и снял видео с флагом хоккейного клуба «Сибирь». Интерес к туризму, лёгкой атлетике и хоккею он проявляет с ранних лет, а сейчас работает инструктором по туризму. Он четыре раза пытался покорить Эльбрус, но один раз не смог завершить восхождение из-за плохой погоды.

«В этот раз был в форме, с флагом и нашивкой нашего фанатского объединения «Дружина». Я преданный фанат: слежу за всеми играми «Сибири» и часто выезжаю на матчи в другие города», — рассказал Константин Горсайту.

Решение поднять на Эльбрус флаг «Сибири» возникло из стремления выразить поддержку и пожелать команде успехов от лица всех поклонников.