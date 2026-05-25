В Севастополе ограничат продажу алкоголя 26 мая

За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Розничная продажа алкоголя в Севастополе 26 мая будет запрещена из-за проведения школьных линеек по случаю окончания учебного года.

Это ограничение касается только розничной продажи алкоголя и не распространяется на организации и фермерские хозяйства. Также разрешено продавать алкоголь в заведениях общественного питания.

За нарушение правил должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.