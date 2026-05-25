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НовостиОбщество25 мая 2026 11:50

В Севастополе ограничат продажу алкоголя 26 мая

Запрет будет действовать в день проведения торжественных линеек в школах
Анастасия БУРМИСТРОВА
За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Розничная продажа алкоголя в Севастополе 26 мая будет запрещена из-за проведения школьных линеек по случаю окончания учебного года.

Это ограничение касается только розничной продажи алкоголя и не распространяется на организации и фермерские хозяйства. Также разрешено продавать алкоголь в заведениях общественного питания.

За нарушение правил должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.