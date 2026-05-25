Железнодорожная станция Джанкой возобновила прием поездов для посадки и высадки пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожная станция Джанкой начала принимать поезда для посадки и высадки пассажиров, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда возвращаются на маршрут постепенно. По направлению в Крым с остановкой в Джанкое 25 мая прибудут поезда сообщением Москва — Симферополь № 98, 18, 68.

Также 25 мая из Симферополя в Москву отправится поезд № 168. Он пройдет через Джанкой, сделав предварительную остановку на станции Урожайная.

По временной схеме без заезда в Джанкой с остановкой на ст. Урожайной продолжат следовать поезда № 316 Симферополь – Адлер, № 68 Симферополь – Москва, № 26 Симферополь – Минеральные Воды, № 174 Евпатория – Москва, № 28 Симферополь – Москва, № 180 Евпатория – Санкт-Петербург, № 008 Севастополь – Санкт-Петербург и № 92 Севастополь – Москва.