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НовостиОбщество25 мая 2026 13:24

За неделю в Крыму родилось семь двоен

Минюст: семь двоен родилось в Крыму за неделю
Алексей ЕЛАГИН
Минюст: семь двоен родилось в Крыму за неделю

Минюст: семь двоен родилось в Крыму за неделю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю в Крыму появилось на свет в общей сложности семь двоен. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минюста.

«За прошлую неделю зарегистрировано большое количество двоен – 7», – говорится в сообщении.

Три из них родились в Симферополе, две – в Евпатории. Еще по одной двойне родилось в Джанкое и в Раздольном.

В министерстве назвали самые распространенные имена. Это были Артем, Ева, Амир, Осман, Александр, Матвей, Михаил, Даниил, София, Эвелина, Варвара, Алиса, Арина и Ниаль.

«В числе редко употребляемых имен также выделены: Доминика, Адрианна, Владлена, Исана, Оливия, Василиса, Сумая, Лука, Феликс, Сеиф, Эльвис, Макарий», – рассказали в Минюсте.