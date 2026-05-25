К купальному сезону в Севастополе подготовят 24 пляжа

Водолазы уже обследовали дно на 23 пляжах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

К началу купального сезона в Севастополе подготовят 24 пляжа. Их официальное открытие для посетителей запланировано на 15 июня.

Сейчас операторы пляжей активно приводят территорию в порядок: подсыпают гальку и песок, красят кабинки для переодевания и навесы. Для комфортного отдыха маломобильных граждан созданы специальные раздевалки, туалеты, душевые и пандусы.

Водолазы уже провели обследование дна на 23 пляжах. Сейчас они продолжают очищать акваторию и устанавливать буйки для безопасного плавания. Все операторы пляжей также сдали пробы воды и грунта: 15 из них уже получили результаты, 11 — заключения экспертов, а документы по восьми пляжам переданы в Роспотребнадзор.