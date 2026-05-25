Эксперт назвала самые востребованные форматы недвижимости в Крыму Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по недвижимости Елена Рахимова назвала самые востребованные форматы жилья в Крыму. Об этом специалист рассказала в эфире «Радио Крым».

По ее словам, больше половины квартир в российских новостройках в настоящее покупают без ипотеки. Зачастую покупатели используют собственные накопления и деньги с депозитов. Это связано с тем, что ипотечные ставки сейчас высоки. Поэтому ежемесячные платежи стали слишком тяжелыми для многих семей. Некоторые покупатели переключились на альтернативные схемы оплаты, а также рассрочки от застройщиков.

Рахимова рассказала, что в настоящее время люди оценивают не только стоимость жилья, но и его ликвидность, а также репутацию застройщика, инфраструктуру, транспортную доступность и потенциал аренды.

Наибольшим спросом сейчас пользуются студии, однокомнатные квартиры и сервисные апартаменты. Эксперт уточнила, что речь идет о недвижимости, находящейся в туристических районах Крыма. По ее словам, особенно востребованы объекты рядом с морем, с современной территорией комплекса и сервисной инфраструктурой.