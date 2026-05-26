Погода на 26 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
26 мая на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 21...23°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+23°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +18°...+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +20°…+23°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +19°...+23°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +19°… +24°, западный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +19°…+21°, западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24°… +25°, западный ветер 7-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +19°…+22°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями. .
Температура воды в Черном море +13 …+20°, в Азовском +19°.