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НовостиСпорт25 мая 2026 16:07

На чемпионате России по ММА победила 18-летняя спортсменка из Крыма

Соревнования проходили в Сочи
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

На чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин победила 18-летняя крымчанка Дарья Кузнецова. Об этом сообщает «АиФ-Крым».

Соревнования проходили в Сочи. В этом мероприятии приняли участие спортсмены из 50 российских регионов. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Кузнецову и Крымскую федерацию ММА с победой. Руководитель региона отметил особый вклад тренера юной спортсменки Павла Степанова.

«Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта», – написал Аксенов.