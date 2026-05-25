На чемпионате России по ММА победила 18-летняя спортсменка из Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

На чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин победила 18-летняя крымчанка Дарья Кузнецова. Об этом сообщает «АиФ-Крым».

Соревнования проходили в Сочи. В этом мероприятии приняли участие спортсмены из 50 российских регионов. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Кузнецову и Крымскую федерацию ММА с победой. Руководитель региона отметил особый вклад тренера юной спортсменки Павла Степанова.

«Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта», – написал Аксенов.