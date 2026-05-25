Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года получают 1066 работающих мужчин в Крыму Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 1 мая в Крыму пособие по уходу за ребенком до 1,5 года получают 1066 работающих мужчин в Крыму. Об этом пишет «Крымская газета».

В прошлом году такое пособие получало 548 мужчин. Однако данных о нахождении отцов в отпуске по уходу за ребенком, получающих ежемесячное пособие по уходу за ребенком, у крымского отделения Социального фонда России нет.

«При этом в отпуске по уходу за ребенком может находиться другое лицо, фактически осуществляющее уход», – рассказали в ведомстве.