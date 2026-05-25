В Бахчисарайском районе Крыма освятили новый храм

Фото: Анатолий Аксаков

В селе Вилино Бахчисарайского района Крыма освятили новый храм. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Церковь строят при поддержке депутата Госдумы Анатолия Аксакова. Парламентарий рассказал, что в Вилино живут больше 8 тысяч человек. Пока там не было ни одного православного храма.

«Это мое родное село, и я решил подключиться и помочь возвести достойный храмовый комплекс», – сказал Аксаков.

Первым шагом стало возведение часовни. Далее планируется построить красивый храм на 500 прихожан. Общая площадь комплекса превысит 2,6 тысячи квадратных метров.