Ситуацию со смертельным пожаром в Алуште взяла под контроль прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного пожара, который произошел в Алуште в понедельник, 25 мая, в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, пожар начался еще в воскресенье, 24 мая. В поселке Семидворье загорелся второй этаж частного дома. На место прибыли пожарные. Они ликвидировали открытое горение в 22.00. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 12.36. При разборе конструкций обнаружили тело погибшего. Причина пожара выясняется. На месте происшествия работали 13 единиц техники и 31 человек.

В прокуратуре рассказали, что пожар начался примерно в семь вечера. Это произошло в микрорайоне Дельфин.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном доме», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что причины пожара и все обстоятельства трагедии выясняются.