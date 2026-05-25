Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит25 мая 2026 17:21

В Крыму заменят почти 40 километров изношенных теплосетей

Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в 2026 году
Алексей ЕЛАГИН
Фото: «Крымтеплокоммунэнерго»

Фото: «Крымтеплокоммунэнерго»

В 2026 году в Крыму планируют заменить почти 40 километров изношенных тепловых сетей. Об этом сообщает «Крымская газета».

В республике началась масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Главная задача коммунальщиков – устранить самые уязвимые точки системы теплоснабжения. В этом году в Крыму собираются заменить почти 40 километров изношенных тепловых сетей.

Основной объем выполнят в Симферополе. В частности, на улицах Залесской и Аральской завершается реконструкция участка теплотрассы. Его протяженность превышает 300 метров. Кроме того, еще около 600 метров труб заменят на улице Ростовской.

Кроме того, специалисты обслуживают котельное оборудование. Котлы очищают от накипи с помощью химических реагентов. Работники проверяют насосы, электродвигатели и запорную арматуру.