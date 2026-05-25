В Крыму заменят почти 40 километров изношенных теплосетей

Фото: «Крымтеплокоммунэнерго»

В 2026 году в Крыму планируют заменить почти 40 километров изношенных тепловых сетей. Об этом сообщает «Крымская газета».

В республике началась масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Главная задача коммунальщиков – устранить самые уязвимые точки системы теплоснабжения. В этом году в Крыму собираются заменить почти 40 километров изношенных тепловых сетей.

Основной объем выполнят в Симферополе. В частности, на улицах Залесской и Аральской завершается реконструкция участка теплотрассы. Его протяженность превышает 300 метров. Кроме того, еще около 600 метров труб заменят на улице Ростовской.

Кроме того, специалисты обслуживают котельное оборудование. Котлы очищают от накипи с помощью химических реагентов. Работники проверяют насосы, электродвигатели и запорную арматуру.