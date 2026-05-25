Симферополь и Феодосия получат здания школ

Фото: пресс-служба Минимущества Крыма

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма передаст в собственность Симферополя и Феодосии здания для организации школ. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

Проекты постановлений согласовали на заседании профильного комитета Госсовета. Передача объектов будет безвозмездной. Так, Симферополь получит здание школы в микрорайоне «Новониколаевский». Площадь объекта превышает 7 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 500 мест.

Феодосия получит здание площадью более 19 тысяч квадратных метров. Вместимость школы составляет 800 мест. Она находится в микрорайоне Челноковского массива.