Ялта и Симферополь вошли в топ-10 популярных направлений для спонтанных поездок в мае

Ялта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта и Симферополь вошли в рейтинг мест, куда чаще всего приезжают без особых раздумий.

«На первом месте Москва, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Сочи», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали направления в мае 2026, где чаще всего бронирую отели и гостиницы за 1-2 дня до начала проживания.

Город счастья на шестой ступеньке, а столицы Крыма замыкает список.

Топ-10 самых популярных направлений для спонтанных поездок в мае 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Москва, 3928;

Санкт-Петербург, 3838;

Сочи, 2396;

Краснодар, 3916;

Казань, 5005;

Ялта, 4685;

Геленджик, 3964;

Анапа, 3288;

Волгоград, 4900;

Симферополь, 3410.