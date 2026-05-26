Ялта и Симферополь вошли в топ-10 популярных направлений для спонтанных поездок в мае

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта и Симферополь вошли в рейтинг мест, куда чаще всего приезжают без особых раздумий.
«На первом месте Москва, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Сочи», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали направления в мае 2026, где чаще всего бронирую отели и гостиницы за 1-2 дня до начала проживания.
Город счастья на шестой ступеньке, а столицы Крыма замыкает список.
Топ-10 самых популярных направлений для спонтанных поездок в мае 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Москва, 3928;
Санкт-Петербург, 3838;
Сочи, 2396;
Краснодар, 3916;
Казань, 5005;
Ялта, 4685;
Геленджик, 3964;
Анапа, 3288;
Волгоград, 4900;
Симферополь, 3410.