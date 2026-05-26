Около 1 780 гектаров обработали от клещей в Крыму и Севастополе за три месяца

Акарицидные обработки важны в условиях возможного заражения от укусов клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение трех месяцев в Крыму и Севастополе от клещей обработали около 1780 гектаров земли. Об этом проинформировало Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

«С марта 2026 г. начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 1779,1 га территорий, в том числе ЛОУ 153,5 га», — сообщили в управлении.

Акарицидные обработки проводят для предотвращения заражения через укусы клещей. Жителям следует также скашивать траву, убирать сухостой и проводить обработку от клещей на своих участках, в садах и на придомовых территориях.