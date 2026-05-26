Росприроднадзор намерен взыскать более 252 млн за загрязнение Азовского моря

ФОто: Росприроднадзор

Росприроднадзор требует компенсации ущерба, нанесённого Азовскому морю, в размере свыше 252,4 млн рублей.

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Республики Крым иск на 252,4 миллиона рублей против компаний «Краншип» и «Глубокие решения». Они обвиняются в причинении вреда Азовскому морю после крушения судна.

В августе 2024 года управление получило сведения о загрязнении моря в Керчи. Проверка показала, что причиной стала затонувшая плавучая мастерская. Как выяснилось, судно принадлежит ООО «Краншип», которое передало его ООО «Глубокие решения» для буксировки. После его крушения компании отказались добровольно возместить ущерб, и Росприроднадзор подал иск в суд для его принудительного взыскания.