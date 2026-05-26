В крымском ЗАГСе зарегистрировали уникальную пару молодоженов

33-летний мужчина и 60-летняя женщина поженились в Крыму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Департаменте ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым подвели еженедельные итоги по регистрации браков и обратили внимание на уникальную пару молодоженов.

Так, на прошлой неделе самой необычной парой, вступившей в брак, стали 33-летний мужчина и 60-летняя женщина.

При этом средний возраст новобрачных, как для мужчин, так и для женщин, составил примерно 32 года. Самым молодым женихом и невестой стали 21-летний юноша и 17-летняя девушка, в то время как самой возрастной парой были 76-летний мужчина и 74-летняя женщина.