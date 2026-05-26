Ливни с градом и грозами ожидаются в Крыму

В Крым придет холодный фронт. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крым окажется под воздействием холодного фронта. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

По прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в республике ожидаются кратковременные осадки, возможны сильные ливни, грозы и град. Во время грозы скорость ветра может достигнуть 15-20 м/с.

В МЧС предупредили, что в случае ухудшения погодных условий существует риск возникновения различных чрезвычайных происшествий, связанных с авариями на энергетических объектах и объектах ЖКХ. Также могут возникнуть перебои в транспортном сообщении и движении на дорогах, особенно на участках, проходящих через горные перевалы. Не исключены подтопления территорий.