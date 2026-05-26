В Симферополе впервые обнаружили ископаемого наутилуса

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В симферопольском микрорайоне Свобода обнаружили ископаемого наутилуса. Об этом сообщает «АиФ-Крым».

Находку удалось сделать по дороге в магазин в отвалах траншеи. Ее выкопали под прокладку водопровода. Окаменелость без повреждений заметили прямо в борту только что выкопанной ямы. Поэтому откапывать находку не потребовалось.

Научный сотрудник пещеры «Таврида» Богдан Зайцев Зайцев рассказал, что на Свободе практически на поверхности залегают нуммулитовые известняки. Их возраст составляет около 47 миллионов лет. Поэтому в ходе строительных работ в этом районе нередко находят древние окаменелости. Уточняется, что речь идет о нуммулитах, морских ежах, а также ископаемых крабов.

Однако наутилус в этой части крымской столицы обнаружили впервые. Диаметр окаменевшей раковины – почти 40 сантиметров, а масса – около пяти килограммов.