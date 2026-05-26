Под Симферополем открыли крупнейший в Крыму оптово-распределительный центр

Фото: пресс-служба главы Крыма

Во вторник, 26 мая, в Симферопольском районе открыли новый оптово-распределительный центр, который является крупнейшим в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Оптово-распределительный центр открыли в селе Чистенькое. Площадь объекта превышает 58 тысяч квадратных метров.

«Здесь использованы передовые технологические решения, подразумевающие внедрение роботизированных систем и элементов искусственного интеллекта», – рассказал Аксенов.

В распределительном центре можно хранить широкий ассортимент товаров. Речь, в частности, идет о продуктах и бытовой электроники. На объекте есть возможность проводить разные виды работ – от разгрузки машин до контроля качества продукции.

«Открытие объекта будет способствовать не только оптимизации процессов приемки, хранения и обработки заказов, но и существенному сокращению издержек, повышению скорости доставки товаров в магазины», – написал глава Крыма.

Руководитель региона добавил, что сначала там будут работать 900 человек. В дальнейшем численность сотрудников могут увеличить до 2 тысяч человек.

Аксенов добавил, что строительство комплекса стало возможным благодаря системной поддержке федерального центра. По его словам, инвестор получит 1,2 млрд рублей в качестве компенсации стоимости выполненных строительно-монтажных работ.