Число предпринимателей и самозанятых в Крыму достигло более 280 тысяч

В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов МСП и самозанятых. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму зафиксирован рекордный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. За последние 12 лет показатель увеличился более чем втрое.

«Сегодня в нашем регионе зарегистрировано рекордное число субъектов МСП и самозанятых граждан – свыше 280 тысяч», – отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

В минувшем году государство оказало поддержку предпринимателям, выделив более 6,2 млрд рублей в виде займов, гарантий и лизинга, а также других форм помощи.

Аксенов также подчеркнул, что крымский бизнес является одной из ключевых основ экономики республики, формируя более трети валового регионального продукта. Предпринимательский труд повышает качество жизни людей, создает новые производства и рабочие места и способствует пополнению республиканского бюджета.