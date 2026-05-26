Эксперт по недвижимости рассказал о реальных ценах на жилье в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по недвижимости Павел Полежаев беседе рассказал, что реальные цены чаще всего ниже рекламных. Об этом сообщает «АиФ-Крым».

Как пояснил Полежаев, владельцы жилья, которые хотят продать свою недвижимость, выставляют цены, ориентируясь на данные на популярных ресурсах. Однако эти люди не учитывают, что реальные стоимости сделок могут быть гораздо ниже.

«А цель и сроки продажи у всех разные», – сказал Полежаев.

Специалист добавил, что с началом курортного сезона в приморских муниципалитетах недвижимость дорожает. По его словам, быстрее всего растут цена на земельные участки.