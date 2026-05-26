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НовостиОбщество26 мая 2026 11:22

Неадекватный мужчина проколол шины больше 60 автомобилей в Новосибирске

Он попал на видео
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Горсайт

Фото: Горсайт

В Новосибирске неадекватный мужчина проколол шины более чем 60 автомобилей. Об этом сообщает Горсайт.

Все началось еще в ночь на 16 марта. Неизвестный проколол шины авто в нескольких дворах. местные жители насчитали больше 40 машин с поврежденными колесами. Мужчина попал на одну из камер. Лица не видно, однако заметны отличительные черты – капюшон и странная походка.

Какое-то время колеса никто не пробивал. Однако в ночь на 16 мая неизвестный объявился вновь. На этот раз он не прокалывал колеса, а прорезал так, что внутрь пролезала рука.

Кто-то из местных жителей полагает, что мартовский и майский вредители — два разных человека. Некоторые же уверены, что преступник — псих, для которого даты преступлений особенные. Всего от действий неизвестного пострадало более 60 автомобилей.