Крымские пчеловоды поставляют воск для изготовления церковных свечей

Фото: Антон Нечаев

Крымские мастера приобретают воск для церковных свечей у местных пчеловодов, а также в исторических регионах и на предприятиях материковой части России. Об этом в интервью корреспонденту «Крымского информационного агентства» сообщил Антон Нечаев, специалист по производству свечей из Крыма.

Антон Нечаев занимается свечным производством с 2012 года. Он и его напарник производят свечи для Крымской епархии. Для этого они приобретают воск у местных пасечников, а парафин на специализированных заводах.

«Покупаем мы воск в основном у наших крымских заготовщиков, это пчеловоды. Также привозим с новых территорий – с Бердянска, с Мелитополя, много там воска. А парафин закупаем на заводах, некоторые из которых сейчас вот бомбят [ВСУ, прим.] в Ярославле, в Перми, в Уфе. Закупаем там, где на данный момент есть материал», — рассказал Нечаев.

Говоря о цвете свечей, производитель отметил, что красные обычно используют на Пасху. Зеленые — на Троицу. Цвет свечей не имеет принципиального значения. Чаще всего их делают из парафина с добавлением воска и красителей.