В Симферополе обновили 85% разметки на пешеходных переходах Фото: Александр СЕРДЮК.

На симферопольских пешеходных переходах обновили в общей сложности 85% разметки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Симферополе продолжаются работы по обновлению дорожной разметки», – говорится в сообщении.

Каждый день на улицах крымской столицы работают от трех до пяти бригад МБУ «Город» и подрядчиков. Разметку обновляют на всех улицах. В Симферополе обновили 95% линейной дорожной разметки. Что же касается пешеходных переходов, то там этот показатель составляет 85%.

«Для минимизации неудобств для автомобилистов основные работы проводятся в ночное время – это позволяет избежать заторов и не создавать помех движению транспорта», – добавили в администрации.