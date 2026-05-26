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НовостиОбщество26 мая 2026 13:18

43% россиян выбрали совместные накопления для реализации семейной мечты

Некоторым не хватает удобного финансового инструмента для накоплений
Надежда ДАЦЮК
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти половина опрошенных россиян (43%) готова копить совместно на общую мечту. При этом 15% респондентов признались, что для таких накоплений не хватает удобного финансового инструмента.

«Тем, кто хочет совместно накопить на крупные покупки, часто не хватает инструмента для этого», - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка ВТБ.

Однако совместная копилка может превратить процесс накопления в совместное приключение.

Так, по информации от ВТБ счетом для совместных трат на текущий момент воспользовались около 100 тысяч клиентов, средний остаток на таком счете - 20 тысяч рублей.