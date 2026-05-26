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НовостиЧто происходит26 мая 2026 13:23

Крымских предпринимателей оштрафовали на 1,3 млн рублей за отсутствие кассовых аппаратов

К ответственности привлечено 288 нарушителей
Анастасия БУРМИСТРОВА
Отсутствие ККТ остается одним из самых распространенных нарушений.

Отсутствие ККТ остается одним из самых распространенных нарушений.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымских бизнесменов привлекли к ответственности за неиспользование кассовых аппаратов. Штрафы выписаны почти трем сотням нарушителей.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Республике Крым, отсутствие контрольно-кассовой техники остается одним из самых распространенных нарушений, большинство из которых были обнаружены в сфере торговли. В ресторанном бизнесе зафиксировано 25 нарушений, в сфере услуг — 14, а в торговле топливом через бензороботы — 7.

В результате после проверок налоговой к ответственности привлекли 288 лиц, которым выписаны штрафы на сумму 1,3 млн рублей.