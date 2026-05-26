В Севастополе после столкновения с легковушкой перевернулся микроавтобус

Микроавтобус перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем в Севастополе. ДТП произошло на улице Горпищенко.
-55-летний водитель, управляя личным автобусом Mercedes Sprinter, при совершении обгона, допустил столкновение с транспортным средством Kia Ceed под управлением 40-летнего водителя, который осуществлял поворот налево, - сообщили в МВД по Севастополю.
После столкновения микроавтобус ушел в неконтролируемый занос и опрокинулся.
Никто из водителей в результате ДТП не пострадал. На место выезжали сотрудники МЧС, но их помощь не понадобилась, сообщили КП-Крым в чрезвычайном ведомстве.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспекторы.