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НовостиПроисшествия26 мая 2026 13:39

В Севастополе после столкновения с легковушкой перевернулся микроавтобус

Никто не пострадал
Юлия МАРКИНА
ДТП произошло на улице Горпишенко. Фото: Полиция Севастополя

ДТП произошло на улице Горпишенко. Фото: Полиция Севастополя

Микроавтобус перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем в Севастополе. ДТП произошло на улице Горпищенко.

-55-летний водитель, управляя личным автобусом Mercedes Sprinter, при совершении обгона, допустил столкновение с транспортным средством Kia Ceed под управлением 40-летнего водителя, который осуществлял поворот налево, - сообщили в МВД по Севастополю.

После столкновения микроавтобус ушел в неконтролируемый занос и опрокинулся.

Никто из водителей в результате ДТП не пострадал. На место выезжали сотрудники МЧС, но их помощь не понадобилась, сообщили КП-Крым в чрезвычайном ведомстве.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспекторы.