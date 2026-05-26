Эксперт: в экономике РФ может возникнуть «эффект гистерезиса»

Фото: пресс- служба ВТБ

В преддверии ПМЭФ эксперт предостерег от возникновения «эффекта гистерезиса» в российской экономике. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в сравнил это с памятью аккумулятора:

«В экономике есть интересное явление, которое в России не наблюдалось в силу того, что ситуация уникальная, — это эффект гистерезиса. Эффект памяти системы. Например, аккумулятор может иметь эффект памяти и не заряжаться выше определенного уровня».

По его словам, если экономика находится ниже потенциала, она может «запомнить» это положение, и производительные силы могут «разучиться» работать выше определенного уровня.

По мнению эксперта ВТБ, избежать этого можно за счет ограничения срока жесткой денежно-кредитной политики. Несколько месяцев экономика может находится ниже потенциала, но опасность возникновения эффекта гистерезиса сохраняется, если она останется такой на год и более.