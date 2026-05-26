Около 60% девятиклассников Крыма поступают в колледжи и техникумы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в Крыму около 60% девятиклассников поступают в колледжи и техникумы. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Минобрнауки республики Антонина Артамонова.

«Сейчас приблизительно около 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи и техникумы», – сказала чиновница.

По ее словам, к 2030 году этот показатель рассчитывают довести до 63%. Руководитель управления рассказала, что конкурс на поступление в СПО растет. Что же касается проходного балла, то он зависит от направления подготовки и региона. Этот показатель отличается в городской и сельской местности.